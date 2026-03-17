ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಪದದಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲ್.. 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಂಗ್!‌ ಇಂದಿಗೂ ಮಸ್ತ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡುತ್ತೆ..

choli ke peeche kya hai Song: 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಾಂಗ್.. ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಾ ಅರುಣ್ ಅಂತಹ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 15, 1954 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇಳಾ ಅರುಣ್ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು 1993 ರ ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರದ 'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ'.
ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿದರು.. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಇಳಾ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ' ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿತ್ತು..
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನವೂ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಆದರೂ, ಇಳಾ ಅರುಣ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಹಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.