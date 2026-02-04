English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ.. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ.. ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರದ್ದರು. 
 
1 /8

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 10 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.   

2 /8

2007 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 33 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಗೇಲ್, 31 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 63 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 50 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (43), ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (40) ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (35) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.   

3 /8

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿರುವ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಲ್ಲವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

4 /8

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಂತಿದೆ. ಇಂದು, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 375 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.   

5 /8

ಗೇಲ್ ಜಮೈಕಾದ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಜಮೈಕಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು.   

6 /8

ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಡತನದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಗೇಲ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಗೇಲ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.   

7 /8

ಗೇಲ್‌ ಅವರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಆಕರ್ಷಿತವಾಯಿತು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.   

8 /8

ಗೇಲ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

