ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ನಾಯಕಿ!

Highest earned first actress: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಯಾರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ನಂಬರ್ 1' ಗಳಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅವತಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ನೆಯ್ಟಿರಿ' ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಗಳಿಸಿದರು..
ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೊಯಿ ಸಲ್ಡಾನಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶಸ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಅವತಾರ್ 1, ಅವತಾರ್ 2 ಮತ್ತು ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಎಂಡ್ಗೇಮ್, ಅವತಾರ್ 3) ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ್ಧಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅವರು "ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೆಕ್" ಚಲನಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೋಟಾ ಉಹುರಾ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2026 ನೇ ವರ್ಷ ನಟಿ ಜೊಯಿ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ, ಜೋಯ್ ಸಲ್ಡಾನಾ $14 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶಸ್' ಚಿತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ $1.23 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಜೋಯ್ ಸಲ್ಡಾನಾ. ಅವರ 'ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೆಕ್' ಸರಣಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ $1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೋಯ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವು $15.47 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ. ಅದರ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ನಟಿ ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2029 ಮತ್ತು 203ಁ0 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಅವತಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ "ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್" ಚಿತ್ರಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜೊಯಿ ಸಲ್ಡಾನಾ, "ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.