CJ Roy: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕೆಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಸರು ಯಾರದ್ದು?

CJ Roy: ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
CJ Roy: ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ (CJ Roy) ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಒಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಹಾಗೂ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಡೈರಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ (Confident Group) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆನಿ (Annie) ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿಂಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ರಾಯ್ ಅವರು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಯ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಡೆತ್ ನೋಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (SIT) ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾರಸುದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.