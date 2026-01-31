CJ Roy: ಇವರೇ ನೋಡಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿ ಜೆ ರಾಯ್‌ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ.. ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಗೊತ್ತಾ?

CJ Roy doughter: ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
CJ Roy doughter: ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ (ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು: ಚಿರಿಯಂಕಂದತ್ ಜೋಸೆಫ್) ಅವರು ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಚ್ಮಂಡ್ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಲ್ಯಾಂಗ್ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
57 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಲಿನಿ ರಾಯ್, ಮಗ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ರಿಯಾ ಮೇರಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನ ಇದೀಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾ ಮೇರಿ ರಾಯ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನ ಎಕ್ಸೆಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುಎಇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯುಎಇಯ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, 2006ರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕವೂ ಕುಟುಂಬವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.