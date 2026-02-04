ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯನಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿ ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು. ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಸರದಾರನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಲು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರ ಪತ್ನಿ.
ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಿನಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಲಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಲಿನಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ.
ಸಿಜೆ ರಾಯ್, ಲಿನಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು 1994 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು, ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಿನಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಚಿರಿಯಂಕಂದತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು, ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು . ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕೆ (ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಜನವರಿ 30, 2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 57 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧನರಾದರು.
ಲಿನಿ ರಾಯ್, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.
ಲಿನಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ, ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಸವಾಲಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಲಿನಿ ರಾಯ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತು ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ತಮಗೆ ಕುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಕುಟುಂಬವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಿಜೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜವಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಲಿನಿ ರಾಯ್ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ. ರಾಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಿನಿ ರಾಯ್, ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಂಗಾತಿ.
ಸಿಜೆ ತಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಲಿನಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಂಗಾತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.