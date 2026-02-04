CJ Roy: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು? ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ…

CJ Roy: ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..ಯಾವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೊಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..2006ರಿಂದ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲೀಕ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ..
.ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು..2012ರಲ್ಲಿ.ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ರೀಟೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.165+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.
‘ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್’ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ.. ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕ್ಯಾಸನೋವಾ’ಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸಿಜೆ ರಾಯ್. ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ‘ಕ್ಯಾಸನೋವಾ’ ಕೇರಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಯಾಸನೋವಾ’ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. 11 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ‘ಮರಕ್ಕರ್’, ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಮೇ ಹೂಂ ಮೂಸಾ’ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಮನೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ’ ವಿನ್ನರ್ಗೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
2006ರಲ್ಲೇ ಕೇರಳದ ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಟಿವಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ‘ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್’ಗೆ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಯನ್ನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಸಿಜೆ ರಾಯ್. ಕನ್ನಡದ ‘ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 15’ ವಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 11’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ನೀಡಿದವರು