32 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ ಜೀವ! ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಡಾ ರಾಯ್ ಚಿರಿಯಂಕಂದತ್ ಜೋಸೆಫ್, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 12 ಫೆಬ್ರವರಿ 1969.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ಗೆ 57 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಮೇ 16, 1994 ರಂದು ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಲಿನಿ ರಾಯ್, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮಗನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್, ಮಗಳ ಹೆಸರು ರಿಯಾ.
ರೋಹಿತ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ & ಡಿಸೈನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Fortune 500 behemoth Hewlett-Packard ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್, 2006ರಲ್ಲಿ 'ಕಾನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್' ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
'ಕಾನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್' ಎಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ 165+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವೆಂಬ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಬಳಿ 12 ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ, ಬುಗಾಟಿ ವೆಯಾನ್ ಮುಂತಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ.