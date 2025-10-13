Kaun Banega Crorepati 2025: ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ʼಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ರೌಂಡ್ ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ ಬಾಲಕ ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ʼಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಾಲಕ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ʼನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಬೇಡʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗೌರವ ಕೊಡದ ಆತ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ದಡ್ಡತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಆಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ʼಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ?ʼ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಬಾಲಕ ನನಗೆ ಆಪ್ಟನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ʼಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ʼ ಲಾಕ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೇ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದ ಟ್ಯಾಂಗೊ, ಕಥಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇವು ಯಾವುದರ ಪದಗಳು ಎಂಬ ಸುಲಭ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಆಪ್ಟನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ (KING) ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಮೂರನೇಯ ಸುಲಭ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಆಪ್ಟನ್ ಬೇಡ 2 ಎಂದು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಈತನಿಗೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ʼಸರ್ ಮಾತು ಸಾಕು... ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ಖಂಡ ಯಾವುದು?' ಎಂಬ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕುಸಿದುಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ ಬಳಿಕ ʼಅಯೋಧ್ಯ ಖಂಡʼ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು, ಪಕ್ಕಾ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಲಕ, ʼಅರೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡುʼ ಅಂಂತಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅವಿವೇಕತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕನ ಈ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ʼಬಾಲ ಖಂಡʼ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದ ಇತಿಶ್ ಭಟ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಸಿವಿಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡದೇ ಉದ್ದಟತನ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳದೆ ಒಂದೂ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿ ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು? ಎಂದು ಆತನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿರೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕ ಇತಿಶ್ ಭಟ್ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.