CM DK shivakumar tihar jail days: ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಕರುನಾಡಿನ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಲೋಕಭವನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 1979 ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ 1983 ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1985- ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿದರು
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ)ಯಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಹ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸ್ವತಹ ಅವರೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈಲಿನ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓದಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ನೋಡಲು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಂಜುನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ನೆನೆದು ತಲೆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಜೈಲಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಡಿಕೆಶಿ ನಿತ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿನವನ್ನು ಕಳೆದು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಬಗ್ಗದೇ ಇಂದು ಕರುನಾಡಿನ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.