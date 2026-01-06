ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮಾರ್ಚ್ 20, 1972 ರಿಂದ ಜನವರಿ 12, 1980 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್, ಏಳು ವರ್ಷ 239 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು.ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಈಗ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೇ 13, 2013 ರಿಂದ ಮೇ 17, 2018 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರಸು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು, ಅರಸು ನಂತರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷ 175 ದಿನಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷ 216 ದಿನಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ 82 ದಿನಗಳು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅರಸು ಅವರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಎಂಗಳು ತುಳಿದಿರುವ ಅಹಿಂದ ಮಾರ್ಗ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬದ್ದರಾಗಿದ್ದವರು. ಸಹಿತ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ವರ್ತಮಾನದ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ,
ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ