ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..!

cm siddaramaiah helicopter travel expence : ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪಯಾಣ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದಂತು ಕಂಡಿತಾ. ಅದೇಷ್ಟು ಅಂತಾ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೇ ಓದಿ.
ಸಿಎಂ ಅವರು 2023 ರಿಂದ 2025 ರ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ಕೋಟಿ 38 ಲಕ್ಷ 24 ಸಾವಿರದ 347 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪಯಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಹಿತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಕೇರಿದ್ದರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆ ಒಟ್ಟು 47 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ..
ಇದೀಗ ಸಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ..
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಷ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವೆಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ದರು.