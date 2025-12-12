English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೋಚ್‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುವುದಾ?ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಕೋಚ್‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹೀಗೆನ್ನುವುದಾ?ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

 Gautam gambir : ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈ ರಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಸದ್ಯ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಡೀಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.  

2 /6

ಇದನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

3 /6

ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ  ತಮ್ಮ ಲಯಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

4 /6

ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ 11ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವೈಡ್‌ಗಳನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. 

5 /6

ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ.

6 /6

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಶ್​​ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Head Coach Gautam Gambhir which team coach gautam gambhi indian coach gautam gambhir india coach gautam gambhir bad words on Arshdeep Singh

Next Gallery

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..