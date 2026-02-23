T20 WC; ಅಕ್ಷರ್‌ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಸೇರುವ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್!

Abhishek Sharma vs Sanju Samson: 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8ನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೋಲು ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರಾಭವ ಆಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ, ಈಗ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಬಿಗ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಫ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ಗಳ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಇವರು ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷರ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಸುಂದರ್ ಆಡಿಸಿರುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆರ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ರನ್ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಡೋಸ್ಚೇಟ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.