VVS Laxman gives big message to Vaibhav Suryavanshi: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯನ್ನ ಕೋಚ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಯುವ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 49 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಸಿ ಅವರು, 8 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 81 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೆದ್ಧೆ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಕೊಂಡ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಭವ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. 2024 U-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚತುರ್ಭುಜ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ಬಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಆಗಬಲ್ಲರು ಎಂದು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರ ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ವೈಭವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.