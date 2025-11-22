English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್!‌ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ..

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್!‌ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಜನ..

cockroach coffee: ಜಿರಳೆ ಕಂಡರೆ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕರು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1 /5

ಚೀನಾದ ಜನರು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಹಾವುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಈ ದೇಶದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಜನರು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.   

2 /5

ಚೀನಾದಿಂದ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈಗ ಜಿರಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಜಿರಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಲಿ-ಕ್ರಾಲಿ ಕಾಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /5

ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಜಿರಳೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹಳದಿ ಹುಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಫಿಯ ಒಂದು ಕಪ್ ಸುಮಾರು 560 ರೂ. ಬೆಲೆಯಿದೆ.   

4 /5

ಚೀನಾದ ಜನರು ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.   

5 /5

ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹಳದಿ ಹುಳುವಿನ ಪುಡಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕಾಫಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.   

cockroach coffee cockroach coffee photo cockroach coffee test viral news trending news ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಫಿ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಯ ಫೋಟೋ ಜಿರಳೆ ಕಾಫಿಯ ರುಚಿ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವುದು ಜೀವನ..