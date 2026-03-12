English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

Coconut Husk For Gray Hair: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಬಿಸಾಕುವ ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
1 /6

ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಸ ಅಂತ ಬಿಸಾಕುವ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. 

2 /6

ತೆಂಗಿನ ನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

3 /6

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಕರಿಬೇವು, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

4 /6

ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಕೆರಿಬೇವು, ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 

5 /6

ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ, ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. 

6 /6

ತೆಂಗಿನನಾರು, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

