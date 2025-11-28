ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
White Hair Remedy: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗುಣಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಂದರವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲಾ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.          

ಆಮ್ಲಾವು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೇ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.         

 ತೆಂಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ..         

ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆಮ್ಲಾ ಪೌಡರ್ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ.. ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ತುಂಖಡಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು..         

ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.. ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ..         

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.      

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.        

