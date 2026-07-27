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ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 27, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:44 PM IST

White Hair Remedy: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. 

natural hair dye 1/6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ

natural hair dye: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.   

natural hair dye 2/6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  

natural hair dye 3/6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಇದಕ್ಕಾಗಿ 12 ರಿಂದ 15 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ 2 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.

natural hair dye 4/6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ.

natural hair dye 5/6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಕೂದಲಿಗೆ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.

natural hair dye 6/6

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

TAGS:
White Hair Remedy
Natural Hair Dye
remedy for gray hair
Hair care

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