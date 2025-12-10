English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedy:  ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. 
 
  • Dec 10, 2025, 11:37 AM IST
1 /6

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ... ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

2 /6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಚುಟುಕಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

3 /6

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. 

4 /6

ಇದ್ದಿಲು ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

5 /6

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಿಲು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಶೋಧಿಸಿಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. 

6 /6

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್‌ ಹೇರ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.     

coconut oil charcoal powder White Hair Remedy coconut oil and charcoal powder for gray hair White Hair charcoal powder home remedy to darken gray hair ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದಿಲು ಪೌಡರ್ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಇದ್ದಿಲು ಪೌಡರ್ charcoal powder hair mask hair mask for White hair to turn black charcoal powder for White hair to turn black White hair home remedies Coconut oil Hair MAsk Hair care Coconut oil charcoal powder for hair Hair Oil Healthy Hair Natural Hair Care hair health Beauty tips Hair Loss Silky Hair smoothy hair ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ Kannada news

Next Gallery

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ