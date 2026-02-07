ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

White Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿ.
ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸಿದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.