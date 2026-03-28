ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Home Remedies To Darken Gray Hair: ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದು ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೇರ್‌ ಡೈ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಂತಹ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ..

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕೊಲಾಜಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 2-3ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್‌ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.   

ಎಣ್ಣೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘು ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

