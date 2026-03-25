ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Easy White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ ಡೈ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. 
ಹೇರ್‌ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.  

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅರಿಶಿನ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿದು ಬಳಿಕ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. 

ಅರಿಶಿನ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್‌ ಮೇಡ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸಿ. 

ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಬರೀ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ.

ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!