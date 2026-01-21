ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Coffee and Hangover Truth : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಲವರು ಕಾಫಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ?
Coffee and Hangover Truth: ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮದ್ಯವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವರಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರತೆ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಫಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪುರಾಣಗಳ ಬದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.