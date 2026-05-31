coffee powder for gray hair : ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂ ಕೂದಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಡೈ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುರಿಯಿರಿ. ತುರಿದ ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಡಿ ಅದರ ರಸ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ತಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಿ. 15 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 - 3 ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡಸಮೇತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.