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ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌.. ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಜೈಲೇ ಗತಿ

Written ByBhimappa
Published: Jul 28, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:54 PM IST
ಸದ್ಯ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (LPL) 2026ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ U-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮಂಜೋತ್‌ ಕಾಲ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

Manjot Kalra bail plea rejects: ಸದ್ಯ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (LPL) 2026ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ U-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮಂಜೋತ್‌ ಕಾಲ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
 

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ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಂಜೋತ್‌ ಕಾಲ್ರಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್‌ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.    

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ಕೊಲಂಬೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೋತ್‌ ಕಾಲ್ರಾ ಅವರು ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಐದು ಜನರು ಮಂಜೋತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.     

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ಮಂಜೋತ್‌ ಅವರು 2018 ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್‌ಪಿಎಲ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

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ಮಂಜೋತ್‌ ಕಾಲ್ರಾ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯುವರಾಜ್‌ ಪುಷ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

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ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲ KWS ಫೆರ್ನಾಂಡೋ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯುವರಾಜ್‌ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂಜೋತ್‌ ಕಾಲ್ರಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಅಗಿದೆ.     

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ಭಾರತದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳಾದ ಅವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ದುನಿತ್‌ ವೆಲ್ಲಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಷ ಅವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂವರು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

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