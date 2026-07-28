Manjot Kalra bail plea rejects: ಸದ್ಯ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (LPL) 2026ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ U-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಂಜೋತ್ ಕಾಲ್ರಾಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಂಜೋತ್ ಕಾಲ್ರಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊಲಂಬೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೋತ್ ಕಾಲ್ರಾ ಅವರು ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಐದು ಜನರು ಮಂಜೋತ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜೋತ್ ಅವರು 2018 ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜೋತ್ ಕಾಲ್ರಾ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯುವರಾಜ್ ಪುಷ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲ KWS ಫೆರ್ನಾಂಡೋ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯುವರಾಜ್ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂಜೋತ್ ಕಾಲ್ರಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಅಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಾದ ಅವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಷ ಅವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂವರು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.