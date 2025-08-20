English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್

 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 65 ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು.  ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 80 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ  ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 65 ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು  ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಅವರ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 80. ಈ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ.  

65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 65 ವರ್ಷಗಳು: 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ, 70 ವರ್ಷಗಳು: 10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ, 75 ವರ್ಷಗಳು: 15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ, 80 ವರ್ಷಗಳು: 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ. ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.

65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಿದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಿಫಾರಸು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? 80 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, 85 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 30% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, 90 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 50% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 100% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

