Confident group chairman cj roy Luxury cars: ಆಡಂಬರದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿದ್ದವು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದುಬೈನಾದ್ಯಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 11,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅವರು ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ 12 ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊಸದೊಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಾರಿ, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸ್ವಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು: 'ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್' ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಮಾನಯಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರಿನ ಬಗೆಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ₹10 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರು 12 ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಬಗಾಟಿ ವೆರೊನ್, ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿಗಳು, ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ 720S ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಗಾಟಿ ವೆರೊನ್ (Bugatti Veyron), ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘಿನಿಗಳು (Lamborghinis), ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ 720S (McLaren 720S) ನಂತಹ ವಿಶ್ವದ fast ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆಮೆರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಚ್ (Mercedes-Maybach) ಸಹ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
₹1.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹20 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲದೆ ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 'ಭೂಮಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಉದ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.