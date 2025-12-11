ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ-ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!!

Rahul Gandhi Fitness Secret: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ʼಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆʼ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಈಗ 55 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಅವರು ನಲವತ್ತರ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಾಹುಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 55 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯೌವ್ವನದಿಂದ ತುಂಬಿದ 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರೂಪ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇವಲ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಓಟ, ಈಜು, ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಾರಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಘು, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇವು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ರಾಜಕೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಯವನ್ನ ವಿರಳವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಮಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೈವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ʼಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆʼಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ. ಆದರೂ ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದೆ ತನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅವರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ಗಳಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.