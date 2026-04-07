ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!

Amavasya 2026: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ....
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿ, 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)