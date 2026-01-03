ಬುಧ-ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

ಜನವರಿ 2ರಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಚಾಲೀಸ ವರ್ಗ ಯೋಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
Conjunction of Mercury-Jupiter: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ವಿಶೇಷ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಚಾಲೀಸಾ ವರ್ಗ ಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಚಾಲೀಸಾ ವರ್ಗ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?: ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2, 2026ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.33ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ 160 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಚಾಲೀಸಾ ವರ್ಗ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರ-ನವೀನ ಅಂಶ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 160 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ರಾಶಿಯನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದರಿಂದ 40 ಡಿಗ್ರಿ ನವೈಲ್ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 40 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 160 ಡಿಗ್ರಿ ಚಾಲೀಸಾ ವರ್ಗ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಾಲೀಸಾ ವರ್ಗ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)