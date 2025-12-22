English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cooker Gasket Leakage: ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.
 
1 /6

Cooker Gasket Leakage: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸದ ಮನೆಗಳು ಅಪರೂಪ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

2 /6

ಈ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗೆ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.   

3 /6

ಈ ಕಾರಣ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್‌ ಕೂಡ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ಆಹಾರ ಬೇಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಸರಳ ಟಿಕ್ಕಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.  

4 /6

ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಅದರ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಬ್ಬರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.  

5 /6

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಡಿಲವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅದರ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.   

6 /6

ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.  

Kitchen tips Easy Kitchen Tips kitchen tips easy Pressure Cooker Tips

