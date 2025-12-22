Cooker Gasket Leakage: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋರಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.
Cooker Gasket Leakage: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸದ ಮನೆಗಳು ಅಪರೂಪ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬಳಸುವ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಕೂಡ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ಆಹಾರ ಬೇಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಸರಳ ಟಿಕ್ಕಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಬ್ಬರ್ ಅದರ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಬ್ಬರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಡಿಲವಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅದರ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಸಡಿಲವಾದ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.