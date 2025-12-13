ಧಿಡೀರ್‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ RBI! ಹಣ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.. ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..‌

RBI: ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು.
RBI: ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 35,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ನೌಕರರ ಸಂಬಳ, ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
DICGC ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಈ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೇಲೆ 1949 ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.