  • ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ! ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ..

copper investment guide: 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಹೂಡಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 
ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಾಮ್ರವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಈಗ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾಮ್ರವು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (LME) ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗೆ $12,000 ರಿಂದ $14,000 ಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (MCX), ಒಂದು ಕೆಜಿ ತಾಮ್ರವು ರೂ. 1,300 ರಿಂದ ರೂ. 1,440 ಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 60% ವರೆಗೆ ಲಾಭ ನೀಡಿದ ಲೋಹವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

 ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭವು 80% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ನೀವು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, MCX ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ 'ಕಮಾಡಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು' ಅಥವಾ 'ಇಟಿಎಫ್‌'ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.  

ತಾಮ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು (10-15%) ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (3-5 ವರ್ಷಗಳು) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು.  

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು 'ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಗರ್' ಅವಕಾಶವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

