ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!

Copper investment: ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ETF, ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ MCX ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಂತಹ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.
Copper investment: ತಾಮ್ರವು ಈಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ನೇರವಾಗಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಪರ್ ETF (Exchange Traded Fund) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದು ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಷೇರುಗಳಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ–ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಕಾಪರ್ ETFಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ Hindustan Copper Limited ಮತ್ತು Vedanta Limited ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾಮ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಇವರ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು Multi Commodity Exchange of India (MCX) ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಪರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಅನುಭವಿಗಳಿಗೇ ಇದು ಸೂಕ್ತ.
ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಿ ETFಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರವು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.