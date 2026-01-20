English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಲೋಹ.. ಬಂಗಾರವಲ್ಲ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಪ್ಶನ್‌

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಲೋಹ.. ಬಂಗಾರವಲ್ಲ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಪ್ಶನ್‌

Copper Price Surge: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಹ ಶಾಂತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 
 
Copper Price Surge: 2025ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 796ರಿಂದ ರೂ. 1,197ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.  

ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು (EV), ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು, 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಮ್ರ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ 10ರಿಂದ 15 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರವನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 7 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾದರೆ, ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಚಿಲಿ, ಪೆರು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.  

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 10–15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ತಾಮ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದಂತ ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.  

