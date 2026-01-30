English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಹ?

ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಬೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಲೋಹ?

ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ತಾಮ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ..ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು  ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾಮ್ರವೂ ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ತಾಮ್ರದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2025-26 ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ತಾಮ್ರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.  

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.   

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವನ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಕೇಬಲ್‌ಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಮ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.  

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ತಾಮ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. CNBC ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 2,866 ಟನ್ ತಾಮ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

ಇದು ತಾಮ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು,ಸರಾಸರಿ 2.4 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಮಾರು 1,194 ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ತಾಮ್ರದ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 0.5 ರಿಂದ 0.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು 0.4 ರಿಂದ 0.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 1 ಟನ್ ಶುದ್ಧ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 167 ರಿಂದ 200 ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಾಸರಿ 0.6 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, 2,866 ಟನ್ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 4.8 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ವಿವರಿಸಿದೆ.  

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಾಮ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಅದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಂಡೆ, ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 1 GW ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.   

ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಲಭ್ಯತೆಯು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

AI ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯಗಳ ಒತ್ತಡವು ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲೋಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.   

