ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ..! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Farming for High Year-Round Profit: ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 
Farming for High Year-Round Profit: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೊಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕೃಷಿ. ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.  

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣೂ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

100 ಗಜ (ಸುಮಾರು 900 sq.ft) ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೂ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.  

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹150–₹200. ಗೊಬ್ಬರ ₹200–₹500 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಮಾರು ₹300. ಒಟ್ಟಾರೆ 100 ಗಜ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಸಲು ₹1,000–₹1,200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೈತ ಅಥವಾ ಮನೆಮಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹೂಡಿಕೆ.  

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2–3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ 30–40 ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 100 ಗಜ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 60–90 ಕೆಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹50–₹100 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, 70 ಕೆಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ.   

