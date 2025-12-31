ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗಿದೆ ನಿಷೇಧ

new year: ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜನವರಿ 1ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರದೇ ಆದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
new year: ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನುಸಾರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ, ಇರಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ನೇಪಾಳ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷವಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ನೃತ್ಯಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನೌರುಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಅಥವಾ 21ರಂದು ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಎನ್ಕುಟಾಟಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಅಥವಾ ಲೀಪ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಬ್ಬವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಾಂಗ್ಕ್ರಾನ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಿಂದ 15ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಧಾರಿತ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ನೀರನ್ನು ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂವತ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಇದರ ವಿಶೇಷ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಮತ್ತು 14ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಟೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.