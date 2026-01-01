ಹಾವಿನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜನರಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು..

snake meat lover country: ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಂಸವು ಆಹಾರದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಟಾನಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಂಸವು ಆಹಾರದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಟಾನಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚೀನಾ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಾವಿನ ಸೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಪ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಿಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು 'ರುಚಿಕರ' (ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿದು ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವಿನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೃದಯವನ್ನು 'ರೈಸ್ ವೈನ್' ನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಕರಿ ಅಥವಾ 'ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈ' ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಗರಹಾವಿನ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಕಾರ್ತಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸದ ಕಬಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ 'ರ್ಯಾಟಲ್ಸ್ನೇಕ್'ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು 'ರ್ಯಾಟಲ್ಸ್ನೇಕ್ ರೌಂಡಪ್ಸ್' ಎಂಬ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹುರಿದು ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.