ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಳಂಬ ಇಲಾಖೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

 ಹೀಗೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲಿಸಿದ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಗೆದಾರ ಪಾವತಿಸಿದ  ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ ಇರುವುದೋ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಅನೇಕ ಸಲ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಾ ನಿಗದಿತ  ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 

ಗೋಯಲ್ ಎನ್ನುವವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ಅವರು ಒಟ್ಟು 9.98 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

2007-08, 2015-16, 2017-18, ಮತ್ತು 2018-19 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೋಯಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 642,710 ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಮರು ಪಾವತಿಯ  ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  98,236.80 ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಕೀಲರು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ದಿನಾಂಕದ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ (WP(C) 7438/2025), ಪಾವತಿ ಗಡುವು ಎಂಟು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

