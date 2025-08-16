ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಸ್ನಾನ.. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಊಟ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ಕೊಳಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವು

Weird Habits Of Bollywood Stars: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಬಹುದು.
Weird Habits Of Bollywood Stars: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೌದು, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತೆರೆದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಜನರು ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆಯಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಟ್, ಬೂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಪ್-ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ ಸಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಟ ಜೀತೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 'ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್' ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಜೀತೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ, ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರದ ಕಾಲುಗಳು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಣದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಫಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನವಾಬ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಗದರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಗುಲಾಬಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
'ವಿಕಿ ಡೋನರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನೀವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಣಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.