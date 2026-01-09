ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಇಂಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಾಗು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂಶಾಂತ್ಗೆ ದೇವರು ಎಂದ್ರೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಶಾಂತ್ ಅಂತವರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಂಭರ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಂತೆ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾರಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದರು.