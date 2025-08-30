ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!

Cricketer fights: ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಗಳು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಗಳು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆಟಗಾರರ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಸ್ನೇಹ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅದು ಬಲವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದವು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ದೆಹಲಿಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಹೃದಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಸ್ನೇಹ.. 2013 ರ ಐಪಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಕೆಕೆಆರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಗಂಭೀರ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದವೂ ನಡೆಯಿತು.
ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಧೋನಿಯ ನಂತರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಜಡೇಜಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಧೋನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಜಡ್ಡು ಅವರನ್ನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬಯೋ ಬಬಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಂದ CSK ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್- ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಶಾಲಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿತು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಸಚಿನ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದಿರಲು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಾವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಚಿನ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಆದರೆ, ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಯುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಧೋನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಧೋನಿ ಯುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.