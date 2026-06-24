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ಮೆಸ್ಸಿಯಿಂದಲೂ ಆಗದ್ದನ್ನ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮಾಡಿದ.. FIFA World Cup 2026ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:02 AM IST
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಡ್‌ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Cristiano Ronaldo made history: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಡ್‌ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಸ್ಟನ್‌ ಎನ್‌ಆರ್‌ಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

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ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋನಾಲ್ಡೋ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ 2 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 6ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.   

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ಈ 2 ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು 6 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ.  

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ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾರ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲಿಯೋನಿಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.   

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6 ವಿಭಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2006 ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, 2010 ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, 2014 ಬ್ರೆಜಿಲ್, 2018 ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಾಡದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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