ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಾವು ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದರೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ.. ವಿಷ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದರಂತೂ ಆಪತ್ತು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ.. ಆದರೆ ಈ ಉರಗವನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿದೆ.. ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹಾವುಗಳ ಹೆಸರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತೆ.. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಹಾವು ಕಂಡರೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರುವ ನಿದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.. ಆದರೆ ಈ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಹೆದರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾವಿನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಮೊಸಳೆ. ಮೊಸಳೆಗಳಿಗೂ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಮೊಸಳೆ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರವೆಂದರೇ ಮೊಸಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೇ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ..
ಮೊಸಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾವಿನ ಮಾರಕ ವಿಷ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.. ಮೊಸಳೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಹಾವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..