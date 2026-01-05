18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ರಾಹು ದೆಸೆ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ

Rahu Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಗ್ರಹ ರಾಹು-ಕೇತುವನ್ನು ಕ್ರೂರ, ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಹು-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ʼರಾಹುದೆಸೆʼ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಆಗಸ್ಟ್ 02ರವರೆಗೆ ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಧನಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ಕೈಗೂಡುವ ಸುಮಧುರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇದಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ರಾಹು ದೆಸೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶೀಯವರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.