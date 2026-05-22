  ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ CSK ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.. ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ CSK ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ.. ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

Published: May 22, 2026, 10:16 AM IST|Updated: May 22, 2026, 10:16 AM IST
ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೋಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ರುತುರಾಜ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.   

ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವು ಭಾರೀ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್‌ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ಆಟಗಾರರು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.  

ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25 ಪ್ರತಿಶತ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.  

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ 230 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ 13.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 140 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಸಿರಾಜ್, ರಬಾಡ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.  

OPS ಮರು ಜಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ NPSನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ PFRDA

