ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೋಲಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ತಿಕ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ಈಗ 20 ವರ್ಷ.
17 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಗನ್ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ದೀ ಎಂಡ್ ಬರೆದನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 2 ಗೆಲುವು, 7 ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿ 9 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು 4 ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ 5 ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು.