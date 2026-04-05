28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ.. CSKಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರರು!

Prashant Vir and Karthik Sharma: ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ, ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಷ್ಟು ಹಣ ಸುರಿಯಿತು. ಒಟ್ಟು 28.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಯೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚೆನ್ನೈ, 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೋಟಿ.. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 28.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಕಮ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.
14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವೇ ನೀಡದಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ 73 ರನ್ಗಳ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 209 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಚೆನ್ನೈ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು.
ಆಟಗಾರರ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಗಾಯ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿದೆ. ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಅವರ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.